شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام النواب تناقش إنشاء قصور ثقافة بالغربية والإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار، اجتماعا اليوم لمناقشة موضوع طلب الاحاطة المقدم من النائب دعاء عريبي، بشأن توفير مكان مناسب يصلح لقصر ثقافة طنطا بمحافظة الغربية.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد طلبة، بشأن إنشاء قصر ثقافة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

فيما تناقش لجنة النقل والمواصلات، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد العقاطي، بشأن استكمال ازدواج طريق الخارجة/ أسيوط للحد من كثرة الحوادث، كما تناقش طلب النائب تامر عبدالقادر، بشأن عدم إدراج محافظة الوادي الجديد ضمن مسار القطار الكهربائي السريع.

كما تناقش أيضا لجنة النقل طلب إحاطة النائب محمد طلبة، بشأن عدم نقل الإشراف الإداري على مساحة 190 فدانًا ضمن أراضي السكة الحديد مقام عليها مبانٍ أهلية وحكومية من الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى محافظة الإسماعيلية بسبب تأخر الهيئة عن موافاة الجهاز الوطني بالخرائط المساحية وحصر المباني المقامة على تلك الأراضي".

كما تناقش طلب النائبة سحر عبدالمنعم عطية، بشأن عدم تأمين وإضاءة موقع أعمال تطوير طريق السويس/ الزعفرانة خاصة في قطاع العين السخنة مما يمثل خطرًا على حياة المواطنين.