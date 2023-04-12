شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة النقل بالنواب تطالب بتعظيم الاستفادة من مشروعات تطوير السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة منها طلب الإحاطة المقدم من النائبة هيام الطباخ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن الحاجة إلى توفير قطارات بمواعيد مناسبة لنقل طلاب جامعة كفر الشيخ من مدينة مطوبس مروراً بمركز دسوق ومركز قلين بمحافظة كفر الشيخ.

واستعرضت النائبة هيام الطباخ، طلب الإحاطة، مشيرة إلى معاناة طلاب جامعة كفر الشيخ من مدينة مطوبس مروراً بمركز دسوق ومركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، بسبب عدم توافر قطارات فى مواعيد مناسبة لهم لنقلهم إلى الجامعة والعودة.

ومن جانبه تضامن معها النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، مؤكدا أن الدولة أنفقت ومازالت تنفق مليارات الجنيهات لتطوير مرفق السكة الحديد ليقدم خدمة لائقة بالمواطن المصرى، وهو امر يحسب للرئيس السيسى الذى قام بنهضة كبيرة فى قطاع النقل بشكل عام بمختلف قطاعاته ومحاوره.

وطالب قرقر من الحكومة عدم تضييع تلك الجهود بعدم اتخاذ قرارات او خطوات ما، وأن يتم تعظيم الاستفادة من ذلك التطوير بشكل جيد ليشعر به كل مواطن علي أرض مصر.

أوصت اللجنة بموافاتها وموافاة النائبة مقدمة طلب الإحاطة بمواعيد محددة للقطارات التى تخدم الطلبة من مدينة مطوبس إلى مدينة كفر الشيخ، مع تعديل مواعيد تلك القطارات بما يتناسب مع ذهاب وعودة الطلبة فى الجامعات.

كما ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد حمدي عبد الحليم، بشأن الحاجة إلى تنفيذ نزلة من محور قويسنا على طريق الحرية (عند مزلقان قويسنا على طريق الحرية المؤدي إلى طريق القاهرة/ إسكندرية الزراعي).

وأوصت اللجنة بسرعة الإنتهاء من الدراسات اللازمة لإنشاء النازلة المقترحة من محور قويسنا على طريق الحرية، واعتمادها من الفريق وزير النقل، على أن يتم مخاطبة وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإدراج هذا المشروع في الخطة الاستثمارية للعامة 2023/2024، حال إستيفاء جميع الإجراءات.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حجازي بشأن إصدار جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي القرار رقم 4237 لسنة 2022 بتحديد مقابل إصدار تراخيص مزاولة النشاط لأتوبيسات الرحلات في حين أن التجديد لسيارات الرحلات موقوف بمحافظة المنوفية منذ عام 2017.

وأوصت اللجنة بإعادة النظر في الرسوم المفروضة علي وسائل النقل المختلفة وربطاه بالبعد الجغرافي والاجتماعي مع مراعات الجدوى الاقتصادية لتلك الوسائل، وعرض ما توصلت اليه الهيئة في هذا الشأن علي اللجنة في خلال أسبوعين.

وناقشت أيضا طلب الإحاطة بشأن توقف رصف طريق شبين الكوم/طنطا، وأوصت اللجنة بسرعة إعداد محضر إنضمامى بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والمحافظة من أجل تحديد المواقع التى يتم تنفيذ بها أعمال مرافق بطول طريق شبين الكوم/طنطا، مع بحث إمكانية إستكمال أعمال تطوير الطريق فى الاماكن التى لا يتم فيها أعمال مرافق، على أن يتم موافاة اللجنة بنتائج المحضر الانضمامى.

وناقشت اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام محمد ياسين، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري مشاه علوي في نطاق محطة قطار أشمون بمحافظة المنوفية.

,أوصت اللجنة أنه فى ضوء عدم ممانعة الهيئة القومية لسكك حديد مصر من إنشاء الكوبرى محل طلب الإحاطة، فقد أوصت اللجنة بقيام كلاً من المنوفية والهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتنسيق لمخاطبة والاتفاق على مخاطبة أى منهما لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ الكوبرى.

وكذلك ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هدى الطنبارى، بشأن تعطل معظم أتوبيسات شركة غرب ووسط الدلتا بمنطقة كفر الشيخ وندرة الأتوبيسات العاملة على خط كفر الشيخ/ القاهرة.

وأعلن النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل تضامنه مع ذلك الطلب بسبب معاناة دائرته بلقاس من تلك المشكلة وغياب خدمات الشركة.

أوصت اللجنة بموافاتها و النائبة مقدم طلب الإحاطة بعدد الخطوط الجديدة التى سيتم تشغيلها بحلول 30/6 وفق ما صرح به العضو المنتدب التنفيذى لشركة غرب ووسط الدلتا، وكذلك أن يتم موافاتها بخطة وزارة النقل لدعم الشركة القابضة وخاصة شركات النقل الجماعى بالشكل الذى يؤهلها لمناقسة سيارات القطاع الخاص وبما يضمن استمرار اداء تلك الشركات وتحقيق جدوى اقتصادية وخدمية من تشغيلها، بالإضافة إلى موافاة اللجنة ببيان بأصول الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والرى خلال اسبوعين من تاريخه.