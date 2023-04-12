شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات الشيوخ" توافق على اقتراح نائب التنسيقية بتفعيل مبادرة فرصتنا رقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، بشأن إعادة تفعيل مبادرة فرصتنا رقمية، التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية الضخمة في مجال التحول الرقمي.

وقال مصطفى خلال الاجتماع إن مبادرة فرصتنا رقمية استهدفت توفير ٣٣ فرصة في مشروعات التحول الرقمي ، بقيمة تقديرية لحجم الأعمال المعروضة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو ٩٠ مليون جنيه مصري، مؤكدا على أنه فاز في المرحلة الأولى من مبادرة فرصتنا رقمية ١٦ شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ ١٥ مشروعات للتحول الرقمي بالجهات الحكومية بقيمة تزيد على ٤٣ مليون جنية، ولكنها توقفت دون وجود أسباب معلنة وواضحة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة إعادة تفعيل مبادرة فرصتنا رقمية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في الوقت الذي تقوم هذه الشركات بدور هام وعظيم في دول الجوار في مشروعات التحول الرقمي.

ووافقت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس الشيوخ على إعادة تفعيل مبادرة فرصتنا رقمية، مع تفادي كافة الملاحظات التي ظهرت في المرحلة الأولى من المبادرة، ودراسة المزيد من البرامج لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.