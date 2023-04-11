محافظ بغداد يوجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الأربعاء

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بغداد - ياسين صفوان - وجه محافظ بغداد، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الأربعاء، بذكرى استشهاد الإمام علي "عليه السلام".



وقالت المحافظة في بيان، إن "محافظ بغداد محمد جابرالعطا، وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق ١٢ / ٤ / ٢٠٢٣، في ديوان المحافظة والدوائر المرتبطة بها، بمناسبة ذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام".

وقررت محافظات عراقية عدة تعطيل الدوام ليوم الأربعاء بذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام).