محافظتان تقرران تعطيل الدوام يوم غد

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بغداد - ياسين صفوان - قررت محافظتا صلاح الدين وكركوك، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء، بسبب الأمطار.

وقالت محافظة صلاح الدين في بيان، إن "المحافظ إسماعيل خضير الهلوب وجه بتعطيل الدوام الرسمي في مدن المحافظة كافة، يوم غد الأربعاء".

وعزت ذلك الى "الأمطار الغزيرة المتوقع هطولها في الساعات المقبلة على أجزاء واسعة من مدن المحافظة حسب التنبؤات الجوية الأولية"، مضيفة "يستثنى من ذلك الدوائر الصحية والخدمية والأمنية".