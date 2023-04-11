انت الان تتابع خبر حبس طبيب تعهد بغلق إخبار مقابل 100 مليون في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب البيان إن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة اصدرت حكماً حضورياً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق طبيب أسنان؛ إثر قيامه بتسلم مبلغ (١٠٠) مليون دينار عراقي؛ مقابل إجراء عمل من أعمال هيئة النزاهة بدون صفة قانونيَّـة عبر التعهد بغلق الإخبار الخاص بشأن أحد العقارات في محلة كطانة".



وأضافت أن "المحكمة وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة والإثباتات في القضيَّة، توصَّلت إلى مُقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته والحكم عليه حضورياً بالحبس الشديد ثلاث سنوات؛ استناداً إلى مقتضات القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣ المعدل) من قانون العقوبات".