كيم يدعو إلى توسيع نطاق الردع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اجتماعا حزبيا رئيسا ودعا إلى توسيع نطاق ردع الحرب في بلاده بطريقة أكثر «عملية وهجومية»، حسبما أفاد تقرير إعلامي رسمي أمس. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كوريا الشمالية ناقشت «قضايا عسكرية مهمة» في اجتماع موسع للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم. وأثار كيم الحاجة إلى توسيع نطاق الردع الحربي لكوريا الشمالية بسرعة متزايدة على نحو أكثر عملية وهجومية وتطبيقه بشكل فعال كإجراء لرقابة وإدارة أكثر صرامة للأمن المتدهور باستمرار في شبه الجزيرة الكورية.

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