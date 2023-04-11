شكرا لقرائتكم خبر تجسس أمريكا يعيد ترتيب أوراق دول العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثارت الوثائق الأمريكية المسربة من وزارة الدفاع «البنتاجون» ردود فعل متباينة في دول العالم، وفي حين قرر بعض حلفاء الولايات المتحدة إعادة ترتيب أوراقهم بعد الكشف عن عمليات تجسس تجاههم، قالت روسيا «إنها تتابع باهتمام المعلومات التي تحدثت عن الحرب في أوكرانيا».

ويرى مراقبون أن الوثائق وغيرها من التسريبات الأخيرة وراء تحفظ زعماء أوروبا من السياسة الأمريكية في عهد بايدن، حيث طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الأوروبيين ألا يقفوا في صف الولايات المتحدة الأمريكية في صراعها مع الصين حول قضية تايوان، وقال «أسوأ شيء هو الاعتقاد بأننا نحن الأوروبيين يجب أن نصبح أتباعا في هذا الموضوع وأن نأخذ إشارتنا من الأجندة الأمريكية».

تأكيد روسي

لم تستبعد روسيا تجسس الولايات المتحدة الأمريكية على الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف «التسريبات مثيرة للاهتمام»، مضيفا «الجميع يقوم بدراستها وتحليلها ومناقشتها على نطاق واسع».

وبعد نشر أول التسريبات الجمعة الماضية، قال بيسكوف «إن الوثائق تظهر مدى تورط الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الحرب بأوكرانيا، كما وردت تقارير تفيد بأن أمريكا قامت بالتجسس على الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي»، وقال بيسكوف «لا يمكن استبعاد ذلك».

ولدى سؤاله بشأن التورط المحتمل للأجهزة الروسية في نشر الوثائق، قال بيسكوف «إنه لا يمكنه التعليق»، وتابع «نحن جميعا نعلم أن هذا مرة أخرى يتعلق بالاتجاه لتوجيه اللوم لروسيا على كل شيء دائما وفي كل مكان، وتحميل روسيا مسؤولية كل شيء»، وأضاف «إن إلقاء اللوم مرض واسع الانتشار لذلك لا يوجد شيء يتم التعليق عليه».

تشكيك أوكراني

وشككت القيادة الأوكرانية في عملية التجسس المزعومة من جانب الولايات المتحدة على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقال ميخائيلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني في التلفزيون الرسمي، «إن مشاورات الرئيس مع الجيش جرت بشكل مختلف عما تم تصويره في الوثائق الاستخبارية المنشورة، ورأى أن نشر هذه الوثائق لا يشكل تهديدا على علاقات بلاده مع شركائها الغربيين، مشيرا إلى أن ما ورد في هذه الوثائق يعد من قبيل التحليلات العادية».

وأعرب بودولياك عن اعتقاده بأن النشر لم يؤد إلى إحباط هجوم أوكراني مضاد؛ لأن هذا الهجوم لا يزال يجري العمل عليه»، وفي رسالة طمأنة، قال «إن المعلومات الخاصة بمشاكل الدفاع الجوي الأوكراني على سبيل المثال، معروفة بالفعل».

تداعيات أمريكية

وأكدت الحكومة الأمريكية اعتزامها بذل جهود من أجل كشف ملابسات نشر وثائق سرية عن الحرب في أوكرانيا، وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي «نأخذ الأمر على نحو جاد جدا جدا»، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع تجري مراجعة في كل الهيئات حول التأثيرات المحتمل أن تكون لهذا الأمر على الأمن القومي»، وتابع أن وزارة العدل تجري تحقيقا جنائيا، وقال «إنه سيتم إخطار الرئيس جو بايدن بشكل متواصل». وقال كيربي «نحن قلقون من وجود هذه الوثائق في الخارج، فهي لا ينبغي على الإطلاق أن تكون موجودة على الملأ»، وحث على توخي الحذر قائلا «علينا الآن ببساطة أن نكون حذرين مع التكهنات والافتراضات وماذا أو من يمكن أن يكون وراءها؟».

وتابع «يبدو أن المعلومات المنشورة تم تغييرها في بعض الحالات على الأقل، لكنني لا يمكنني أن أقول لكم في الوقت الحالي على وجه الدقة كيف حدث هذا. نحن نتتبع الأمر بشكل مكثف قدر الإمكان لكي نفهم هذا».

خطط مزعومة

ويجري على الإنترنت بشكل واسع تداول وثائق يبدو أنها سرية لهيئات أمريكية عن الحرب الروسية على أوكرانيا، وتنشر وسائل إعلام أمريكية مواد حساسة عن طرفي الحرب بدون أن تنشر الوثائق نفسها. وحسب تقارير وسائل الإعلام الأمريكية، تتضمن هذه الوثائق معلومات عن شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا ومعلومات عن استهلاك الذخيرة، كما تتضمن خرائط توضح مسار الجبهة ومواقع القوات الروسية والأوكرانية وحجم القوات، وتتضمن أيضا معلومات عن خطط مزعومة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) والولايات المتحدة حول كيفية استعداد الجيش الأوكراني لشن هجوم في الربيع.

دول أفزعتها الوثائق المسربة:

