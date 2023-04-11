4 قتلى للشرطة الباكستانية في معركة مع الإرهابيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل أربعة رجال شرطة باكستانيين على الأقل في معركة بالأسلحة النارية مع الإرهابيين في مدينة كويتا أمس. وقال قائد شرطة العمليات في كويتا كابتن زهيب موشين، لموقع صحيفة «دون» الباكستانية، «إنه تم شن العملية لتحييد الإرهابيين الذين شاركوا في الهجمات السابقة على قوات الأمن في كوتشلاك». وأضاف «إن العملية أجريت بالاشتراك مع أفراد شرطة الحدود»، مشيرا إلى أن عناصر إنفاذ القانون طوقوا، خلال العملية، منزلا في كوتشلاك، أطلق منه الإرهابيون النار على رجال الشرطة مما أدى إلى مقتل أربعة منهم، ورد رجال الشرطة على إطلاق النار، مما أدى إلى مقتل أحد الإرهابيين.

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