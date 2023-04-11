شكرا لقرائتكم خبر عن معوقات المستثمرين بالمناطق الحرة على مائدة اقتصادية النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا لها غدا الأربعاء لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب منها طلب إحاطة مقدم من النائب حسن طارق عمار، بشأن المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمناطق الحرة العامة والخاصة.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب إحاطة مقدم من النائبة سحر البزار، بشأن تيسير المعوقات أمام المستثمر الأجنبي بالإضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة علي، بشأن هروب الشركات الناشئة المصرية إلى خارج الدولة.

كما تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائبة أمل عصفور، بشأن تردى أوضاع المنطقة الحرة ببورسعيد.