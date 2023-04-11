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دعم أمريكي للعملية السياسية في السودان

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ياسر رشاد - القاهرة -  

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دعم الولايات المتحدة للعملية السياسية في السودان، متعهدا بمساعدة الخرطوم في تذليل العقبات التي تقف في طريقها.

 

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جاء ذلك خلال الاتصال الذي تلقاه رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، من وزير الخارجية

الأمريكي؛ لاستعراض مسيرة العلاقات السودانية الأمريكية ومستقبلها.

وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي، إن رئيس المجلس السيادي، أطلع وزير الخارجية الأمريكي على سير العملية السياسية بالبلاد والتحديات التي تواجهها.

 


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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