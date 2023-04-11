الرئيس العراقي يؤكد أهمية الإسراع بإقرار قانون الموازنة العامة

ياسر رشاد - القاهرة - شدد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء،علي أهمية الإسراع بإقرار قانون الموازنة العامة بما يلبي الاستحقاقات الوطنية ويسهل تنفيذ الإجراءات الخدمية والبرنامج الحكومي.

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وذكر المكتب الإعلامي للسوداني - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن السوداني التقى، مساء اليوم، بالرئيس العراقي

عبد اللطيف جمال رشيد، بحضور أعضاء مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين، حيث جرى بحث الأوضاع العامة وأهم المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية والخدمية، مع الإشارة إلى ضرورة تعزيز التفاهمات وتغليب مصالح المواطنين.

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