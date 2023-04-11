جوتيريش يحذر من الوضع في الصومال ويدعو لتقديم الدعم لكثيف

ياسر رشاد - القاهرة - حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الثلاثاء من الوضع في الصومال داعيا إلى تقديم "دعم دولي كثيف" لهذا البلد "بسبب الصعوبات التي يواجهها". وتشهد الصومال تمردًا وجفافًا غير مسبوق.

دق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الثلاثاء "ناقوس الخطر" ودعا إلى "دعم دولي كثيف" للصومال خلال زيارته لهذا البلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي والذي يعاني من تمرد إسلامي وجفاف غير مسبوق.

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وشدد جوتيريس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود "أنا هنا أيضا لأدق ناقوس الخطر حول الحاجة إلى دعم

دولي كثيف. بسبب الصعوبات التي يواجهها هذا البلد لتعزيز قدرات الصومال الأمنية ودعم إنساني كثيف لتحقيق استقرار هذا البلد وتنميته".

وشدد جوتيريس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود "أنا هنا أيضا لأدق ناقوس الخطر حول الحاجة إلى دعم

دولي كثيف. بسبب الصعوبات التي يواجهها هذا البلد لتعزيز قدرات الصومال الأمنية ودعم إنساني كثيف لتحقيق استقرار هذا البلد وتنميته".