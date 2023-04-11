مجلس الوزراء السعودي يستعرض اتفاق استئناف العلاقات مع إيران

ياسر رشاد - القاهرة - استعرض مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، مستجدات اتفاق استئناف العلاقات بين المملكة وإيران، وما اشتملت عليه المباحثات بين البلدين التي عقدت في بكين من الاتفاق والتنسيق حيال الخطوات اللازمة لاستئناف العمل الدبلوماسي والقنصلي بينهما، والتأكيد على أهمية متابعة التنفيذ بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار بالمنطقة.

أوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) أن المجلس اطلع على مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول؛ ومنها الاتصال الهاتفي بين ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مع ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وما تضمنه من استعراض العلاقات الثنائية والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

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تابع المجلس ما يلقاه قاصدو الحرمين الشريفين من عناية ورعاية في هذه الأيام المباركة من جميع الجهات المعنية بخدمتهم وفق منظومة عمل متكاملة تهدف إلى المزيد من التيسير على ضيوف الرحمن لأداء نسكهم وعباداتهم بكل راحة وطمأنينة وبأعلى درجات الجودة من الخدمات والتسهيلات.

أشار مجلس الوزراء السعودي إلى أن ما حققته المملكة من مراكز متقدمة في عددٍ من المؤشرات الدولية ذات الصلة بمجالات المدن الذكية وأمن الطيران والذكاء الاصطناعي يعكس ما توليه الدولة من الاهتمام والدعم وتوفير كل الممكنات لتلك القطاعات وغيرها؛ لمواصلة تحقيق القفزات النوعية في التنافسية والريادة العالمية.