البرهان يؤكد ضرورة الاهتمام بالتنمية والخدمات في أبيي

ياسر رشاد - القاهرة -

شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان علي ضرورة إعطاء التنمية والخدمات بمنطقة أبيي الأهمية القصوى والارتقاء بمستوى المعيشة.

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وقال إعلام مجلس السيادة - في بيان - إن ذلك جاء لدى لقاء رئيس مجلس السيادة بمكتبه اليوم وفد حكومة جنوب السودان برئاسة توت جلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية ورئيس لجنة الوضع النهائي لمنطقة أبيي، وبحضور وفد حكومة الجنوب المشارك في اجتماعات منطقة أبيي بالخرطوم ومناقشته نتائج الاجتماعات المشتركة بين حكومتي السودان وجنوب السودان بشأن منطقة أبيي.

وقال دينق ألور وزير شئون شرق أفريقيا نائب رئيس لجنة أبيي بحكومة الجنوب في

تصريح إن الاجتماعات المشتركة ركزت على قضايا التنمية والخدمات في منطقة أبيي بجانب موضوع الحل النهائي للقضية، مبينا أن الطرفين اتفقا على ضرورة إعطاء التنمية والخدمات بالمنطقة أولوية قصوى.

وأشار ألور إلى أن الاجتماعات كانت مجدية ومفيدة واتسمت بروح التعاون والشفافية ومراعاة مصلحة البلدين، منوها بعلاقات الجوار القوية بين الدولتين.

وأضاف ألور أنه تم الاتفاق أيضا على أن يكون الاجتماع القادم بمدبنة جوبا، مبينا أنه سيتم تحديد الموعد بالتشاور مع حكومة السودان.