ارتفاع شهداء الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية العام إلى 98 شهيدا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية أن شهيدي دير الحطب اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي هما سعود عبد الله سعود طيطي ومحمد غازي محمد أبو ذراع، وحصيلة الشهداء منذ بداية العام في الضفة الغربية وقطاع غزة ترتفع إلى 98 شهيداً.

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واستشهد شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد إطلاقهما النار على مستوطنة "ألون موريه" قرب مُحافظة "نابلس"، شمالي الضفة الغربية.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مُقتضب اليوم الثلاثاء، أن فلسطينيين اثنين أصيبا برصاص الاحتلال وأن طواقمه نقلت شابًا مصابًا بالرصاص في الكتف إلى

مُستشفى رفيديا الحكومي للعلاج.. فيما منعت قوات الاحتلال سيارة الإسعاف من الاقتراب من الإصابتين الأخريين.

من جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال إنه تم إحباط مُحاولة لتنفيذ عملية كبرى، وجرت مُصادرة قطعة سلاح من طراز (إم 16) ومسدس كان بحوزة الفلسطينيين الاثنين اللذين تم تحييدهما قرب نابلس.

ونقلت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية، عن الجيش قوله إن فلسطينيا ثالثا أصيب بجروح، ولكنه تمكن من الهرب