مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا لتطوير إعادة التأهيل

ياسر رشاد - القاهرة -

أكدت منظمة الإغاثة الأمريكية دايركت ريليف اليوم الثلاثاء تزويد أوكرانيا بمبلغ إضافي قدره 10 ملايين دولار لتطوير إعادة التأهيل.

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جاء ذلك، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية عن الخدمة الصحفية لوزارة الصحة الأوكرانية، خلال لقاء الرئيس والمدير التنفيذي للمنظمة الأمريكية توماس تاي ووزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو.

تقديم الدعم لأوكرانيا

وقال تاي إن دايركت ريليف ستواصل تقديم الدعم لأوكرانيا مهما استغرق ذلك، مضيفا أنه من المقرر أيضا تخصيص 10 ملايين دولار إضافية لتطوير مساعدات إعادة التأهيل.

ووجه وزير الصحة الأوكراني الشكر لمنظمة دايركت ريليف على

مساعدة أوكرانيا، قائلا: "خلال رحلات العمل في جميع أنحاء البلاد، أعرب الأطباء في كل منطقة تقريبًا عن امتنانهم للدعم المستمر. ويسعدني اليوم أن تتاح لي الفرصة للتعبير عن الامتنان إليكم شخصيًا.

وشدد على أن منظمة دايركت ريليف كانت من أوائل الجهات التي استجابت لاحتياجات أوكرانيا وقدمت العديد من الشحنات الإنسانية بالأدوية والمنتجات الطبية ومستلزمات الصدمات والمعدات.

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