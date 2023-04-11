124 درسا دينيا استفاد منها 22 ألفا خلال النصف الأول من رمضان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، اليوم الثلاثاء، أن عدد الدروس الدينية التى تتعلق بأحكام الصيام والعبادات التى أقيمت خلال النصف الأول من شهر رمضان بلغ 124 درسا، فيما بلغ عدد المستفيدين منها حضوريا أكثر من 22.300 شخص.

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وقال مدير إدارة شؤون التدريس والمدرسين عبد المحسن الغامدي، في تصريحات أوردتها قناة "السعودية" الإخبارية، إن الإدارة حرصت على استثمار جميع وسائل الإعلام والبث المتاحة، لوصول الدروس العلمية والمحاضرات التوجيهية لأكبر فئة مستهدفة من طلبة العلم والباحثين لتحقق بذلك رسالة الحرمين العلمية والدعوية.

وأضاف الغامدي أنه يشارك في تقديم هذه الدروس نخبة من أعضاء هيئة كبار العلماء ومدرسي المسجد الحرام، لافتا إلى أن هذه الدروس يتم بثها عن بعد عبر منصة (منارة الحرمين الشريفين).

على صعيد آخر ، كثفت المديرية العامة للدفاع المدني بالسعودية، فرق ووحدات التدخل السريع؛ لتغطية كافة المواقع التي تشهد كثافة بشرية ومرورية في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام للحفاظ على سلامة الجميع.

وقال قائد فرق التدخل السريع في مكة، سعيد العتيبي، في تصريح ، إن الدفاع المدني يعمل علي نشر فرق التدخل السريع في المناطق التي تشهد كثافة بشرية ومرورية لضمان الوصول إلى زمن استجابة مثالي عند حدوث أى طارئ، مما يضمن استجابة سريعة لمباشرة الحالات والحوادث المختلفة من خلال المراكز المزودة بأحدث المعدات والآليات.