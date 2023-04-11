ولي العهد يجتمع مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ليندسي جراهام

اجتمع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في جدة، اليوم، مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كارولينا الجنوبية السيناتور ليندسي جراهام.
وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
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