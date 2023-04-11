ألمانيا ترد على تشاد بطرد سفيرتها

أمهلت الحكومة الألمانية سفيرة تشاد لمغادرة البلاد، ردا على طرد تشاد السفير الألماني الأسبوع الماضي. وأمهلت حكومة تشاد، يوم الجمعة، السفير الألماني غوردون كريكه، 48 ساعة لمغادرة أراضيها، "لموقفه الفاضح" واتهمته بعدم احترام الأعراف الدبلوماسية، ولم يذكر بيان مقتضب صدر عن الحكومة التشادية أي تفاصيل أخرى عن سبب إقالته.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن كريكه وصل إلى ألمانيا، يوم الأحد، بعد أن كان في وداعه بمطار العاصمة التشادية، نجامينا، العديد من الزملاء.

وردت ألمانيا، يوم الثلاثاء، على ما وصفته "بالطرد الذي لا أساس له للسفير"،بإستدعاء سفيرة تشاد في برلين، مريم علي موسى، إلى وزارة الخارجية ومنحها مهلة 48 ساعة لمغادرة ألمانيا.

وقالت الوزارة في تغريدة لها على "تويتر": "نأسف لأنه تعين أن يصل الأمر إلى هذا الحد... السفير كريكه قام بعمله في نجامينا بطريقة نموذجية".

وأضافت أن سفارة ألمانيا في تشاد ستواصل هذا العمل "مع الشركاء الميدانيين"، وما يزال لألمانيا دبلوماسيون بمناصب أدنى في نجامينا.