ألمانيا ترد على تشاد بطرد سفيرتها

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن كريكه وصل إلى ألمانيا، يوم الأحد، بعد أن كان في وداعه بمطار العاصمة التشادية، نجامينا، العديد من الزملاء.
وردت ألمانيا، يوم الثلاثاء، على ما وصفته "بالطرد الذي لا أساس له للسفير"،بإستدعاء سفيرة تشاد في برلين، مريم علي موسى، إلى وزارة الخارجية ومنحها مهلة 48 ساعة لمغادرة ألمانيا.
وقالت الوزارة في تغريدة لها على "تويتر": "نأسف لأنه تعين أن يصل الأمر إلى هذا الحد... السفير كريكه قام بعمله في نجامينا بطريقة نموذجية".
وأضافت أن سفارة ألمانيا في تشاد ستواصل هذا العمل "مع الشركاء الميدانيين"، وما يزال لألمانيا دبلوماسيون بمناصب أدنى في نجامينا.
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