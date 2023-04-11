شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية النواب" توافق نهائيا على تعديل قانون سوق رأس المال لتداول شهادات الكربون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت اللجنة الاقتصادية، نهائيا على مشروع نائبة التنسيقية غادة على، بتعديل قانون سوق رأس المال لتداول شهادات الكربون.

وأصدرت اللجنة الاقتصادية توصياتها بإحالة مشروع القانون إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك بعد أن انتهت من مناقشة مواد مشروع القانون وسط حضور ممثلي كافة الجهات الحكومية المعنية.

ويذكر أنه قد سبق ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل قانون سوق رأس المال لتداول شهادات الكربون، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وممثلي الجهات المعنية، ثم انتهت اللجنة في الجلسات اللاحقة من القراءة الاولى والتعديلات والقراءة الثانية بصياغتها النهائية من اللجنة بحضور ممثلي كافة الجهات الحكومية المعنية، حيث شارك نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وقيادات الهيئة، وممثلي ورئيس البورصة المصرية ، وممثلي وزارت البيئة و الاستثمار والعدل، وشركة ليبرا لطرح تداول شهادات الكربون .

وأشاد ممثلو الحكومة بتقديم نائبة التنسيقية هذا القانون، من حيث التوقيت والناحية الفنية والتشريعية والاقتصادية، وفكرة وفلسفة القانون.

كما أشاد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية ووكيليها، بمجهود نائبة التنسيقية في السعي نحو تقنين وجود تداول لشهادات الكربون وأهمية وجود سوق منظمة لذلك في مصر، لتكون مركز إقليمي لهذا التداول، متابعا: "نحتاج هذا القانون سند تشريعي لوجود سوق منضبط طوعي لتداول شهادات الكربون".