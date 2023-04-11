شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات برلمانية بتعيين مرشدين زراعيين.. والحكومة تستعرض خدمات الإرشاد الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد محمود عبدالقوى، بشأن تراجع دور الجمعيات الزراعية فى مجال الإرشاد الزراعي وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى لدعم صغار الزراع.

وأكد النائب محمد عبد القوى، أن الفترة الأخيرة تشهد تراجع كبير فى عدد المرشدين الزراعين ما أثر سلبيا فى حصول الفلاحين البسطاء على ما يحتاجونه من معلومات زراعية.

وطالب النواب بتوفير خدمات الإرشاد الزراعى بالقرى للمزارعين، منتقدين عدم وجود مرشدين زراعيين مثلما كان من قبل.

وعقب الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، أن هناك دور ملموس على أرض الواقع تقوم به الوزارة في قطاع الإرشاد الزراعى، مستشهدا بدور الوزارة في الإرشاد الرقمى من خلال عدد من التطبيقات الإلكترونية التى تقدم معلومات عديدة للمزارعين، وتشهد تفاعل كبيرا من جانب المزارعين، لاسيما فى الأراضى الجديدة.

وأضاف عزوز، أيضا هناك جهود تقوم بها الوزارة من خلال الحملات الإرشادية والمدارس الحقلية ومراكز الخدمات المنتشرة بمختلف المراكز لتقديم كافة المعلومات والإرشادات للمزارعين، بالإضافة إلى قناة مصر الزراعية وموقعها الاليكترونى الذى يقوم بدور كبير جدا كمنصة تفاعلية في ملف الإرشاد الزراعى.

واستشهد عزوز بنجاح قطاع الإرشاد الزراعى، فى منظومة قش الأرز.

وتداخل النواب مؤكدين عدم تفاعل عدد من المزارعين في القرى مع هذه الوسائل الحديثة وأنهم في حاجه للمرشد الزراعى.

ورد عزوز، قائلا: لا ننكر أن لدينا مشكلة بسبب الموارد البشرية والمالية، الأمر الذى تسبب فى وجود نقص فى عدد المرشدين الزراعيين.

وأضاف، طالبنا تعيين عدد من المرشدين الزراعيين والأطباء البيطريين، إلا أنه لم يتحقق حتى الآن.

وانتهى رأى اللجنة إلي تأجيل المناقشة لحين حضور وزير الزراعة وممثلى وزارة التخطيط لبحث مشكلة تعيين المرشدين الزراعيين.