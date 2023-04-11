انت الان تتابع خبر تعليق دولي جديد يخص وثائق البنتاغون المسربة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان لوزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن "تسرب ما يعتقد أنه معلومات سرية أمريكية أظهر مستوى عاليا من عدم الدقة".

وأضافت أنه على المتابعين إبداء الحذر في ما يخص الثقة بالمزاعم التي قد تكون عبارة عن معلومات مضللة.



يذكر أن البنتاغون ووزارة العدل الأمريكية يحققان حاليا في تسريب عدد من الوثائق السرية للبنتاغون والوكالات الأمنية الأمريكية، والتي تخص النزاع في أوكرانيا والتقييمات الأمريكية لحالة القوات الأوكرانية ومستوى تجهيزها والأوضاع الميدانية بشكل عام، وعدد الخسائر وكميات الأسلحة والذخيرة المطلوبة وغير ذلك من التفاصيل العسكرية الحساسة.