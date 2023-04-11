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ايطاليا تعلن حالة الطوارئ لمدة 6 اشهر

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بغداد - ياسين صفوان - وتم الإعلان بناء على اقتراح من وزير الحماية المدنية وسياسات البحر، نيللو موزوميتشي.

وقال موزوميتشي في تصريح صحفي بعد اجتماع لمجلس الوزراء :"لقد انضممنا بسرور لطلب وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، الذي يدرك جيدا خطورة الظاهرة التي سجلت زيادة بنسبة 300 في المائة".


وأضاف :"بالطبع هذا لا يتجاوز المشكلة التي حلها مرتبط فقط بتدخل واع ومسؤول من قبل الاتحاد الأوروبي".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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