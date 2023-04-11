انت الان تتابع خبر التربية تصدر توجيهاً حازماً بحق المدراء الذين يمتلكون معاهداً للتدريس الخصوصي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للتربية، ورد لـ الخليج 365، أنه "بعد حملة المتابعة الميدانية على معاهد التدريس الخصوصي في بغداد والمحافظات وجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري المديرين العامين للتربية بإعفاء كل مدير مدرسة لديه معهد تدريس خصوصي، موصياً كذلك برفع أسماء المشرفين الذين يقومون بإعطاء الدروس في تلك المعاهد لإعفائهم من العمل الاشرافي".



وأوصى الوزير، وفق البيان، "بمراعاة الطلبة الأيتام و ذوي الدخل المحدود من خلال إطلاق دورات التقوية ولمختلف المناهج الدراسية في مدارس المتفوقين و المتميزين"، مشيراً الى ان "هذه المبادرة جاءت للحد من أحد اهم اوجه الفساد الاداري والمالي من خلال التدريس الخصوصي و منع استغلال الظروف الدراسية التي يمر بها طلبة المراحل المنتهية في خطوات استباقية اتبعتها الوزارة لترصين العملية التربوية".