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هذا ما يحتاجه برشلونة للظفر بلقب الليغا

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بغداد - ياسين صفوان - وينفرد برشلونة بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز بصدارة الليجا بـ72 نقطة، بزيادة 13 نقطة عن الفريق الملكي صاحب الـ59 نقطة، الذي قد يصل بحد أقصى لـ89 نقطة حال فاز بالجولات العشر المتبقية، وبالتالي سيحتاج البلوجرانا لـ6 انتصارات فقط من أجل ضمان الفوز باللقب.

وفاز البرسا بـ23 من أصل 28 مباراة له في الليجا هذا الموسم، وتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراتين فقط، أمام في سانتاجو برنابيو (3-1) وألميريا في ملعب باور هاوس ستاديوم (1-0)، وربما قد لا يحتاج للفوز بـ6 مباريات من أجل التتويج باللقب.

فالفريق الملكي، الذي أصبح يركز أكثر على ، وكأس الملك، الذي بلغ مباراته النهائية، لم يفز سوى بمباراتين في آخر 6 مباريات له بالدوري الذي يعاني فيه من تراجع في المستوى.

وكان الريال قد استهل مشواره بحملة الدفاع عن اللقب بشكل رائع بتحقيقه لـ10 انتصارات وتعادل، قبل أن يسقط في فخ التعادل أمام جيرونا ثم يتعرض للخسارة في فاييكاس أمام رايو، قبل انطلاق مونديال قطر، ليتراجع بعدها معدل انتصاراته في البطولة ليصل إلى نحو 50%، بخسارتين أمام فياريال وفي مايوركا وفي كامب نو، والتعادل أمام ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد وريال بيتيس.

الفريق الكتالوني، ثاني أكثر الفرق الإسبانية تحقيقًا للقب برصيد 26 مرة، والبداية كانت منذ موسم 1928-29.

بينما كانت آخر مرة حصل فيها برشلونة على لقب الدوري الإسباني في موسم 2018-19، وحقق الفريق الكتالوني في منتصف تسعينيات القرن الماضي، لقب الدوري لأربعة مواسم على التوالي وهي الفترة الأكبر في تاريخ الفريق والتي يحصل فيها على اللقب، وكانت من موسم 1990-91، وحتى موسم 1993-94.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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