شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة: الحوار الوطنى سيقدم صياغة لمفهوم الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن إدارة الحوار الوطني ممارسة إجرائية تسعى نحو صياغة محكمة لمفهوم الجمهورية الجديدة، عبر كافة تفصيلاتها السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، واختبار كافة عناصرها وأبعادها التي تضمن وتؤهل بلوغ أهداف رؤية مصر 2030.

وأشارت الدراسة، إلي أن الجمهورية الجديدة مفهوم يلزمه إطار نظري يقبض بالضرورة على شروحات الوضع الداخلي في مصر، وتفاصيل المتغيرات العنيفة التي طرأت على حالته خلال العقد الأخير، في ظل التطور التكنولوجي الهائل لوسائل التواصل الاجتماعي، واعتماد الكثيرين على ذلك في استقاء المعلومات، وتكوين جبهات الرأي عبر منشوراته المتواترة، بغض النظر عن رجاحتها أو منسوب دقتها ومرجعية مصادرها، فضلًا عن التوترات العميقة التي تضرب الوضع الإقليمي والدولي، بينما تترك آثارها، وتداعياتها على كافة الدول عبر كافة قطاعاتها وهياكلها.