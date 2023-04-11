شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" تناقش كيفية استفادة هيئة التنمية الصناعية من البحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعين لها غدا الأربعاء وذلك لمناقشة طلبى إحاطة مقدمين من النائبة هالة أبو السعد الأول بشأن المعوقات التي تواجه المستثمرون بالمنطقة الصناعية بمطوبس شمال محافظة كفر الشيخ وضرورة إنهاء الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق والعديد من الخدمات لإنهاء المرحلة الثانية بالمنطقة.

أما طلب الإحاطة الثانى بشأن الإطار المنشأ للهيئة العامة للتنمية الصناعية ودورها في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتسهيل إجراءات الاستثمار.

وتناقش اللجنة فى اجتماعها الثانى طلب الإحاطة المقدم من النائبة نسرين صلاح عمر، بشأن عدم التنسيق والاستفادة من المراكز والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية.