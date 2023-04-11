آخر موعد للتقديم في وظائف التأمينات الاجتماعية السعودية لعام 1444

ياسر رشاد - القاهرة - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية، تصدرت محركات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، اليوم الثلاثاء بعدما أعلنت عن فتح باب التوظيف (رجال / نساء) للوظائف الإدارية والتقنية والهندسية بمختلف فروعها بالمملكة.

وأعلنت التأمينات أن المجالات الوظيفية هي:

الهندسة (الصناعية، الكيميائية، البيئية).

إدارة (المشاريع، العمليات، الجودة).

الموارد البشرية، إدارة الأعمال، إدارة المخاطر.

تقنية المعلومات والأمن السيبراني.

نظم المعلومـات الإداريـة، التسويق والإعلام، المالية والمحاسبة، بحـوث العمليات.

العلوم الاكتوارية.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الشروط للتقديم على الوظائف هي:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، مؤهلا في المجالات الوظيفية الموضحة أعلاه، لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

وأشارت إلى أن من مزايا الوظائف:

1- تدريب وتطوير مهني، بيئة عمل جاذبة، برامج الشهادات المهنية، برنامج الابتعاث لمرحلة الماجستير، أكاديمية التأمينات، برنامج النخبة لحديثي التخرج.

وأشارت التأمينات إلى أن التقديم يبدأ من اليوم (الثلاثاء) وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1444/09/22هـ.