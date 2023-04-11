مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف شاغرة في تخصصات مختفلة (تفاصيل)

ياسر رشاد - القاهرة -

تصدرت مدينة الملك سعود الطبية، في التجمع الصحي الأول بالرياض، محركات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أعلنت عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

التخصصات الوظيفية في مدينة الملك سعود :

استشاري الأشعة التداخلية للتصوير العصبي.

استشاري تدخل الجسم.

مساعد طبيب الأسنان.

فني رعاية مرضى.

أخصائي تمريض.

طريقة التقديم في وظائف مدينة الملك سعود:

أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الموقع الرسمي .