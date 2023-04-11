انت الان تتابع خبر محافظة جديدة تنضم لقائمة المحافظات المعطلة غداً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمركز الإعلامي لديوان محافظة البصرة، ورد لـ الخليج 365، أن العيداني "وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء الموافق الثاني عشر من شهر نيسان الجاري لعام 2023 وذلك بمناسبة ذكرى استشهاد أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام".واستثنى القرار "الدوائر الأمنية والصحية".

وكانت محافظات بابل وميسان والمثنى وكربلاء وذي قار والديوانية إضافة إلى النجف، قد قررت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد؛ بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام).

