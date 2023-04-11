شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تناقش التوسع فى النباتات الطبية.. والحكومة: يزيد دخل 10 آلاف مزارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور عصام ياسين بشأن دور وزارة الزراعة لمواجهة محدودية وتذبذب وتدنى المساحات المنزرعة من النباتات الطبية والعطرية في مصر بالرغم من تزايد الطلب عليها في إنتاج دواء آمن.

وأكد النائب عصام ياسين، أهمية التوسع في النباتات الطبية والعطرية خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل ارتفاع الطلب عليها بالخارج ما يعود بالنفع علي البلاد.

ومن جانبه عقب الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، أن النباتات الطبية والعطرية تحتل مكانة اقتصادية كبيرة حاليا حيث تعتبر مصدر هام في صناعة الدواء وغيرها من الاستخدامات.

واستعرض عزوز خطة وزارة في التوسع في زراعتها وخلق علامة تجارية مصرية للنباتات الطبية والعطرية.

وأشار إلى أن إستراتيجية التنمية المستدامة المحدثة 2030 تضمنت المشروع القومى لتنمية النباتات الطبية والعطرية بما يتفق مع رؤية مصر.

وأكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، أن الوزارة تقوم بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي بتنفيذ مشروع الابتكار الزراعى والذى يهدف إلي زيادة دخل 10 آلاف مزارع من أصحاب الحیازات الصغيرة في المنيا وبني سويف.

وأضاف رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، أن المشروع يعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء في القطاعين العام والخاص، وان انشطة المشروع تهدف الي تحسين الممارسات في مرحلة الإنتاج، ورفع قيمة المنتج النهائي، وتقديم الدعم في حل تحديات التسويق لكل من التجارة الدولية والمحلية من خلال التعاون الوثيق والشراكة الناجحة بين كلا القطاعين الخاصين من القطاعات المركزية في تدخلات المشروع.