مستشار سعودي يكشف: ولي العهد استدعاني للتحقيق بسبب ٣ لمبات

الشارقة - اميمة ياسر - كشف المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، فهد الرشيد، عن استدعائه للتحقيق معه من قبل ولي العهد محمد بن سلمان، بسبب تعطل ٣ لمبات.

وقال الرشيد عبر برنامج "حكاية وعد" على قناة "MBC" السعودية: "كان سمو الأمير في طريقه للمطار ورأى ثلاث لمبات في الشارع لا تعمل".

وتابع: "لم أعرف أنا بالموضوع حتى اتصل بي رئيس الديوان الملكي وقال لي إن سمو الأمير لاحظ أن هناك ثلاث لمبات في طريق المطار (لا تعمل) ونريد التحقيق معك".

وأردف الرشيد قائلا: "جاء بي وبوزير النقل آنذاك على ما أعتقد، والأمانة، جابنا كلنا وسألنا عن سبب عدم عمل اللمبات الثلاث وكانت رسالة واضحة من سمو الأمير... ولا أعتقد أنها كانت حول اللمبات بل كانت للتذكير بأنني عُينت من ولاة الأمر لأخدم المواطن".

وأضاف المستشار قائلا: "فقد ذكرني الأمير (بهذا الاستدعاء) مرة ثانية أن وظيفتي اليوم تكليف وليست تشريف ويجب أن يصل صوت المواطن، وليس ولي العهد فقط، لكل مسؤول والأفضل أن تستبقه".