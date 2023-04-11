شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام النواب" تناقش تسهيل إجراءات تصوير أفلام عالمية داخل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإعلام بمجلس النواب برئاسة النائبة درية شرف الدين، طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن عدم وجود خطة واضحة للمجلس الأعلى للآثار للاستغلال الاستثمارى للآثار فى الإعلانات والأفلام وغيرها بما يحقق عائد لقطاع الآثار.

وقالت النائبة منى عمر: "تمتلك مصر من الآثار ما لا تمتلكه دولة أخرى" داعية إلى العمل على الاستثمار فى هذا الأمر.

بدوره، قال اللواء إيهاب سالم مساعد وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد والاستثمار، أن الحكومة شكلت لجنة لوضع قواعد التصوير فى مصر، مشيرا إلى أن التصوير الفردى ليس عليه أى رسوم، مضيفا: "السياح عندما يتصورون فى الأماكن السياحية فهم بذلك يروجون لمعالم الدولة المصرية".

وأشار إلى أن الحكومة قامت بدراسة تجارب الدول التى تقدم حوافز وتسهيلات لشركات الإنتاج العالمية لتصوير الأفلام بداخلها كالمغرب وغيرها، مضيفا: "طالبنا ببعض التشريعات التي تمنع فكرة التصوير ببعض الأماكن كما نحن في حاجة إلى توحيد التشريعات الخاصة بالتصوير بكل أنواعه، موضحا أن مدينة الإنتاج الإعلامي هي المسئولة عن تصاريح التصوير.

بدورها، انتقدت النائبة درية شرف الدين تعدد الجهات المعنية بفكرة تصوير الأفلام العالمية داخل مصر، مطالبة أن تكون جهة واحدة هى المسئولة عن هذا الأمر.

وأوصت أن يتم تشكيل لجنة مكونة من الثقافة والآثار والسياحة والإعلام ومدينة الإنتاج الإعلامي ووزارة الداخلية والخارجية وجميع الجهات المختصة تكون بمثابة جهة محددة للتعامل من يريد تصوير أفلام عالمية داخل مصر .

وقالت سوف نعقد اجتماع ثاني بحضور الجهات المعنية لنخرج برؤية واضحة في هذا الأمر ، مشيرة إلي أن هذا الأمر لا يخص جهة معينة .