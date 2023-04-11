بريطانيا.. آلاف الأطباء يبدأون إضرابًا للمطالبة برفع الأجور

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ عشرات الآلاف من الأطباء في جميع أنحاء إنجلترا، إضرابًا يستمر لمدة 4 أيام للمطالبة برفع الأجور في خضم أزمة غلاء معيشة تشهدها البلاد، فيما قد يتسبب الإضراب بأكثر فترات العمل اضطرابا في تاريخ خدمة الصحة العامة في المملكة المتحدة.

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من المقرر أن يستمر انسحاب صغار الأطباء، الذين يشكلون العمود الفقري للرعاية في مستشفيات وعيادات الخدمة الصحية الوطنية، حتى الساعة السابعة من صباح السبت المقبل.



يشكل الأطباء المبتدئون، الذين في السنوات الأولى من حياتهم المهنية، ما يقرب من نصف أطباء ”اتحاد هيئة الخدمات الصحية الوطنية”.



أعلن رؤساء الخدمات الصحية في بريطانيا إلغاء ما يصل إلى 350 ألف عملية وموعد طبي مجدول أثناء الإضراب.



وكان لا بد من الاستعانة بكبار الأطباء وغيرهم لتغطية خدمات الطوارئ والرعاية الحرجة وخدمات الأمومة.



يقول ستيفن بويس، المدير الطبي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، إن ”هذا الإضراب سيتسبب في أكبر الخسائر التي شهدناها هذا الشتاء، وربما تكون أكثر فترات العمل اضطرابا في تاريخ الهيئة.”

تسعى الرابطة الطبية البريطانية (نقابة الأطباء) إلى زيادة الأجور بنسبة 35% لتعويض ما تقول إنها سنوات من الزيادات الأقل من حجم التضخم.



وتقول الرابطة إن الأطباء المؤهلين حديثا يكسبون 14.09 جنيها استرلينيا (17 دولارا) في الساعة – ويزيد الحد الأدنى للأجور في المملكة المتحدة قليلا عن عشرة جنيهات في الساعة- على الرغم من ارتفاع الرواتب بسرعة بعد السنة الأولى.

وقال الدكتور فيفيك تريفيدي، الرئيس المشارك للجنة الأطباء المبتدئين بالرابطة، إن الإضراب قد يتوقف إذا قدم وزير الصحة ستيف باركلي ”عرضا موثوقا فيما يتعلق بالأجور”.



تقول الحكومة إنها مستعدة للتفاوض في حال إلغاء الإضراب، لكنها تصف طلب زيادة بنسبة 35 بالمائة بأنه رقم ”لا يمكن تحمله”.

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