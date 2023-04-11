زلزال بقوة 4 درجات يضرب كهرمان مرعش جنوب تركيا

ياسر رشاد - القاهرة - ضرب زلزال بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر، ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا، اليوم الثلاثاء، فيما لا تزال تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير مستمرة.

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وبحسب معلومات نشرتها رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" عبر موقعها الإلكتروني، فإن مركز الزلزال قضاء غوكصون، موضحة أن الزلزال وقع على عمق 10.27 كيلومترات تحت سطح الأرض، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وكان زلزال ضرب كهرمان مرعش في فبراير 2023 وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه غرب مدينة غازي عنتاب، امتد أثره إلى سوريا أيضا. وبلغ عدد ضحايا هذين الزلزالين في تركيا وسوريا أكثر من 51000 قتيل و 120000 مصاب، وخلفا أضرارا مادية جسيمة في كِلا البلدين.

وفي وقت سابق، حذر رئيس فرع أزمير لغرفة المهندسين المدنيين التركية، إليم أولوتاس أياتار، من وقوع زلزال عنيف في أزمير، قائلا إنه حتى لو لم يكن الزلزال بقوة زلزال كهرمان مرعش، فإن الضرر الذي سيحدث سيكون متشابها.

يشار إلى أنه بعد الزلازل التي بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة في كهرمان مرعش في 6 فبراير الماضي، حدث ذعر من الزلازل في العديد من المدن في تركيا.

وأدلي إليم أولوتاس أياتار، بتصريحات حول العواقب المحتملة لزلزال محتمل في أزمير وما يمكن فعله به.

وقال: “حتى الزلزال الذي وقع قبالة ساحل ساموس وكان حتى الآن

بعيدًا عن المركز تسبب في دمار خطير في بيركلي وبورنوفا، لذلك يمكننا وصفه بأنه تحذير من الزلزال، مقارنة بالزلزال الذي سيحدث في المركز، لكن مشاكل هذا النوع من الزلازل لم تحل اليوم”.

وأوضح أن “60-70٪ من المباني ضعيفة في هذه المنطقة بناءً على تقديرات وافتراضات ساكنيها، لذلك فإنه حتى لو لم يكن من المتوقع حدوث زلزال بقوة زلزال كهرمان مرعش في إزمير، قد يكون الضرر قريبًا من تلك المنطقة، لذلك، فإن الضرر المتوقع ليس ضئيلا”.

وأشار إلى أن دراسات الجرد التي ستوفر المعلومات اللازمة حول مخزون المبنى يتم إجراؤها في أزمير وأن الدراسات أفضل نسبيًا حيث بدأت بلدية أزمير الحضرية دراسة جديدة.

واضاف: “بهذه الدراسة، يتم إجراء الفحص الأولي على أساس المبنى ويتم استلام الطلبات في جميع أنحاء المقاطعة، وباستخدام هذه الدراسة، يمكن تحديد المباني التي تحتاج إلى فحص تفصيلي”.

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