سقوط طائرة بدون طيار في مطار بيلجورود الروسي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت هيئة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة بدون طيار مجهولة الهوية على أرض مطار مدينة "بيلجورود"، التى تبعد حوالى 40 كم عن الحدود مع أوكرانيا.

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وذكرت هيئة الطوارئ، أن المسيرة سقطت بعد ظهر أمس الاثنين وألحقت أضرارا طفيفة بسياج المطار دون وقوع إصابات في الأرواح.

يُشار إلى أنه تم إغلاق مطار بيلجورود منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022 ، بموجب نظام تقييد حركة الطيران فى جنوب روسيا ووسطها، كما تتعرض مقاطعة بيلجورود

لقصف متكرر من قبل القوات الأوكرانية، حيث فُرض فى جميع أراضي المقاطعة مستوى عال من التهديد الإرهابى.

ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عامها الثاني دون بوادر لوقفها في ظل التباعد الكبير في مواقف طرفي الصراع، ودخول أطراف دولية أخرى على خط الأزمة، سواء لدعم أوكرانيا أو لتعزيز الموقف الروسي.

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