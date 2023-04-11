مجلس الوزراء يتناول مستجدات اتفاق استئناف العلاقات بين المملكة وإيران

تناول مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم في قصر السلام بجدة، المستجدات بشأن اتفاق استئناف العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما اشتملت عليه المباحثات بين البلدين في بكين من الاتفاق والتنسيق حيال الخطوات اللازمة لاستئناف العمل الدبلوماسي والقنصلي بينهما.

كما اطلع المجلس على مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول؛ ومنها الاتصال الهاتفي بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وولي عهد دولة الكويت، وما تضمنه من استعراض العلاقات الثنائية والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن مجلس الوزراء تابع ما يلقاه قاصدو الحرمين الشريفين من جليل العناية وفائق الرعاية في هذه الأيام المباركة، من جميع الجهات المعنية بخدمتهم وفق منظومة عمل متكاملة تهدف إلى المزيد من التيسير على ضيوف الرحمن لأداء نسكهم وعباداتهم بكل راحة وطمأنينة وبأعلى درجات الجودة من الخدمات والتسهيلات.

وعدّ المجلس، ما حققته المملكة من مراكز متقدمة في عددٍ من المؤشرات الدولية ذات الصلة بمجالات المدن الذكية وأمن الطيران والذكاء الاصطناعي، بأنه يعكس ما توليه الدولة من الاهتمام والدعم وتوفير كل الممكنات لتلك القطاعات وغيرها؛ لمواصلة تحقيق القفزات النوعية في التنافسية والريادة العالمية.

وبين معاليه أن مجلس الوزراء أكد ما توليه الدولة من اهتمام ورعاية لدعم العمل الخيري وتشجيع قيم البر والبذل والعطاء، وتعزيز مبدأ المسؤولية الاجتماعية والتكافل بين أفراد المجتمع، وذلك بمناسبة انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري التي ابتدرها خادم الحرمين وولي العهد بتبرعين سخيين بلغا (70) مليون ريال.

وثمن أعضاء المجلس، توجيه خادم الحرمين وبناءً على ما رفعه ولي العهد، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين لمدة أربعة أشهر، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، والذي يأتي في إطار رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات وحماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

التباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا في مجال الطاقة.

ثانياً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية في مجال طاقة الهيدروجين النظيفة.

ثالثاً:

التباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والشؤون الريفية في جمهورية الصين الشعبية في مجال الزراعة.

رابعاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الحماية البيئية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد الطبيعية والبيئة والإشراف الفني في جمهورية قيرغيزستان.

خامساً:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ومعهد كوستاريكا للسياحة في كوستاريكا.

سادساً:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة تايلند.

سابعاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للضرائب في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال الإدارة الضريبية.

ثامناً:

التوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في مجال خدمات النقل الجوي.

تاسعاً:

تعيين عبدالكريم بن إبراهيم النافع، والمهندس مساعد بن سليمان العوهلي، وعبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سويلم، أعضاء في مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من المتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة.

عاشراً:

اعتماد الحسابات الختامية لصندوق تنمية الموارد البشرية، والهيئة العامة للإحصاء، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، عن أعوام مالية سابقة.

حادي عشر:

الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:

ــ ترقية صالح بن ناصر بن إبراهيم الخزيم إلى وظيفة (مستشار مالي أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية.

ــ ترقية محمد بن إبراهيم بن حمد الهطلاني إلى وظيفة (مستشار مالي أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية.

ــ ترقية عبدالله بن زعل بن محمد العنزي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الاقتصاد والتخطيط.

ــ ترقية الدكتور / خالد بن مطلق بن سالم النفاعي إلى وظيفة (مستشار تخطيط مدن) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للسياحة، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وصندوق التعليم العالي الجامعي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.