تبادل 880 أسيراً بين الحكومة اليمنية والحوثيين

أعلن المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي اليمني في مفاوضات الأسرى والمختطفين ماجد فضائل أن عملية تبادل الأسرى المتفق عليها مع الحوثيين ستبدأ الخميس وتستمر لثلاثة أيام، وستشمل رحلات جوية بين العاصمة صنعاء وعدن ومناطق أخرى في اليمن إضافة إلى الرياض.

وقال فضائل إن كل الترتيبات لتنفيذ العملية المتفق عليها اكتملت، على أن يبدأ التنفيذ بتاريخ 13 أبريل 2023، لافتا إلى أن أول يوم من عملية التبادل سيكون عبر رحلات طيران متبادلة للصليب الأحمر بين عدن صنعاء وصنعاء وعدن. وأضاف أنه في اليوم التالي ستتبعها رحلات بين صنعاء والرياض وأبها (جنوب المملكة) والمخا (غرب اليمن). وفي اليوم الثالث ستكون هناك رحلات بين مأرب (وسط شمال اليمن) وصنعاء. وأشار فضائل إلى أن عملية التبادل هذه ستتبعها عمليات تبادل أخرى في القريب حتى يتم الإفراج وإطلاق سراح جميع المحتجزين والمختطفين على قاعدة الكل مقابل الكل وتصفير كل المعتقلات والسجون.

وكانت الحكومة والحوثيون أعلنوا الشهر الماضي أنّهم توصّلوا خلال مفاوضات في برن إلى اتّفاق على تبادل أكثر من 880 أسيراً، في بادرة أمل جديدة مع تسارع الجهود لإنهاء الحرب.