وكلاء الأمن الوطني يصدر توجيهاً يخص الأمن الاجتماعي وأزمة السكن

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بغداد - ياسين صفوان - مجلس وكلاء الأمن الوطني يعقد جلسته برئاسة الأعرجي

عقد مجلس وكلاء الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الثامنة لعام 2023، برئاسة مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، وبحضور أعضاء المجلس.

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

حيث ناقش المجلس موضوع (الأمن الاجتماعي وأزمة السكن في العراق)، ووجه بإعادة النظر بموضوع البحث وإنضاجه، بما يصب في مصلحة الأمن الوطني العراقي.

كما شهدت الجلسة الموافقة على إبرام عدد من مذكرات التفاهم للتعاون الأمني والاستخباري بين الجهات ذات العلاقة في جمهورية العراق مع الجهات النظيرة لها في دولها.

المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي

11-نيسان-2023