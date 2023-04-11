انت الان تتابع خبر يحتوي على فيتامينات مهمة.. أخصائي تغذية ألماني ينصح بتناول الجزر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف أن الجزر غني أيضاً بالحديد المهم لصحة الدم والبوتاسيوم والمغنيسيوم المهمين لصحة القلب والعضلات.

ويزخر الجزر أيضاً بمادة "البيتا كاروتين"، والتي تساعد في بناء نوع من الدرع الواقي في الجلد، والذي يحمي خلايا الجلد من التأثيرات الضارة للأشعة فوق البنفسجية، كما يشتمل الجزر على الألياف الغذائية المهمة لصحة الجهاز الهضمي، والكاروتينات، التي تحمي من السرطان.



ويمتاز الجزر بأنه قليل السعرات الحرارية، إذ تحتوي 100 غرام منه على 39 سعرة حرارية فقط، ما يجعله من الأطعمة، التي تساعد على إنقاص الوزن.