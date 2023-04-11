انت الان تتابع خبر تير شتيغن على وشك كتابة اسمه في تاريخ الدوري الإسباني.. أرقام قياسية مع برشلونة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم 2022-23 برصيد (72 نقطة)، وبفارق 13 نقطة كاملة عن الغريم ريال مدريد (59 نقطة) صاحب المركز الثاني، حيث يتجه النادي الكتالوني لحسم اللقب لصالحه قبل 10 جولات على الختام.ورغم التعادل المخيب للآمال أمام جيرونا، تمكن الحارس تير شتيغن من الحفاظ على نظافة شباكه، ما يقوده نحو رقم قياسي استثنائي.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن الحارس الألماني وصل إلى المباراة رقم 21 بشباك نظيفة في الدوري الإسباني هذا الموسم 2022-23، وبات على بُعد مباراتين فقط من معادلة رقم التشيلي كلاوديو برافو، الذي تمكن في موسم 2014-15، من الحفاظ على نظافة شباكه في 23 مباراة كاملة مع برشلونة أيضًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة ومن خلال العشر جولات المتبقية مرشح لتحطيم العديد من الأرقام القياسية الدفاعية في تاريخ الدوري وكذلك في أوروبا، إذ لم تستقبل شباك الحارس تير شتيغن سوى 9 أهداف لحد الآن في 28 مباراة بـ "الليغا".

وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن تير شتيغن على وشك كتابة اسمه في تاريخ الدوري الإسباني، أمام قدرته على تجاوز 23 مباراة بشباك نظيفة، كما أن ثالث أفضل رقم في "الليغا" حاليًا يأتي برصيد 20 شباك نظيفة، الأمر الذي حدث أربع مرات: 1972-73 و1988-89 و2004-05 و2009-10، وهو رقم تجاوزه الحارس الألماني بعد مباراة جيرونا.

وعلى الصعيد الأوروبي، فإن رقم تير شتيغن يأتي ضمن "أفضل 4 أرقام" في القرن الحادي والعشرين، وفقط تشيلسي الإنجليزي بقيادة المدرب جوزيه مورينيو في موسم 2004-05 (25 شباك نظيفة) ومانشستر يونايتد الإنجليزي في 2008-09 وأتلتيكو مدريد الإسباني في 2015-16 (24 شباك نظيفة لكل منهما) أنهوا الدوري بأرقام أفضل.

