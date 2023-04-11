انت الان تتابع خبر بابل وذي قار يعطلان الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال محافظ بابل وسام اصلان الجبوري في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام) باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية".

بدوره، قرر محافظ ذي قار محمد الغزي في بيان ورد لـ الخليج 365، "تعطيل الدوام (عطلة محلية) في جميع مؤسسات الدولة التابعة للحكومة المحلية في ذي قار، وذلك ليوم الاربعاء الموافق 12 نيسان 2023، ويستثنى من ذلك الدوائر الامنية والخدمية والطبية".

