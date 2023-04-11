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رئيس الامارات يبعث رسالة إلى رئيس جمهورية القمر لحضور COP28

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رسالة خطية إلى رئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي، تتضمن دعوته للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، المقرر عقده في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

 

رئيس الامارات يبعث رسالة إلى رئيس جمهورية القمر لحضور COP28

 

وسلم الرسالة إلى الرئيس عثمان غزالي سفير الإمارات سعيد المقبالي.

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MO Nasa

MO Nasa

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