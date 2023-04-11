شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الامارات يبعث رسالة إلى رئيس جمهورية القمر لحضور COP28 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رسالة خطية إلى رئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي، تتضمن دعوته للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، المقرر عقده في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وسلم الرسالة إلى الرئيس عثمان غزالي سفير الإمارات سعيد المقبالي.