بعد السعودية.. فوربس تكشف عن دولة خليجية جديدة ستخرج عن المدار الأمريكي

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث الصحفي كينيث رابوزا، في مقال لمجلة "فوربس"، عن أن هناك دولة عربية، وتحديدا خليجية، قد تكون التالية في الخروج عن المدار الجيوسياسي للولايات المتحدة، بعد السعودية.

وقال رابوزا في مقاله: "بدأ كل شيء مع السعودية. خلال زيارة الرئيس بايدن إلى الرياض في يوليو الماضي، حيث تم استقباله ببرودة، وإن لم يكن باردا. ثم اختار السعوديون الصين كوسيط في تقاربهم مع إيران، والإمارات العربية المتحدة هي التالية".

ولفت الصحفي إلى أن الإمارات مثل السعودية، اتبعت في عدة نواحي مثال من الولايات المتحدة، لكن أبو ظبي اليوم ستعمل من أجل المصالح الجماعية للإمارات.

وواصل: "إذا كان ذلك يعني أنه يجب عليها الاختلاف مع الولايات المتحدة أو حتى الانفصال عنها فيما يتعلق بالقضايا الجيوسياسية، فليكن ذلك".

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان إلى زيارة واشنطن منذ الصيف الماضي، وحقيقة أن الزيارة لم تتم بعد تدل على الصعوبات في العلاقات بين الإمارات والإدارة الأمريكية.

وأشار رابوزا في مقاله إلى أن نائب وزير الخزانة الأمريكية اشتكى من الإمارات بسبب "ضعف تطبيق العقوبات".

كما أكد أنه حتى لو فرضت واشنطن عقوبات، فإن أبو ظبي "ستتجاهل ببساطة أي قيود".

وذكر الصحفي كينيث رابوزا أنه بالنسبة للولايات المتحدة، تعتبر الإمارات شريكا مهما على الصعيدين التجاري والاقتصادي ومن حيث النفوذ السياسي: فهي رابع أكبر متلق للإمدادات العسكرية الأمريكية.