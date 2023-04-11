مصر ترد على ما نشرته «واشنطن بوست» بشأن إرسال 40 ألف صاروخ إلى روسيا سرا

الشارقة - اميمة ياسر -

رد مصدر مصري مسئول على مزاعم صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن مصر قامت بإنتاج ما يصل إلى 40 ألف صاروخ ليتم شحنها سرا إلى روسيا، وفقا لما زعمت أنها وثيقة استخباراتية أمريكية مسربة.

ووفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، قال المصدر إن ما نشرته الصحيفة عبث معلوماتي ليس له أساس من الصحة، مضيفا أن مصر تتبع سياسة متزنة مع جميع الأطراف الدولية، مؤكدا أن محددات هذه السياسة هي السلام والاستقرار والتنمية.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، لصحيفة واشنطن بوست أن "موقف مصر منذ البداية يستند إلى عدم المشاركة في "الأزمة الروسية الأوكرانية" والمحافظة على مسافة متساوية بين الجانبين".

وكانت الصحيفة الأمريكية قد نشرت وثائق قالت عنها إنها سرية ومسربة، زعمت بأن الحكومة المصرية خططت في فبراير لتزويد روسيا بالأسلحة، مما يهدد علاقاتها مع حليفها الاستراتيجي الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة الأمريكية، أن المتحدث الرسمي باسم الخارجية أضاف في تصريحاته: "نواصل حث الطرفين على وقف الأعمال العدائية والتوصل إلى حل سياسي من خلال المفاوضات".