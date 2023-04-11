شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على تعديل مسمى وظائف أعضاء مجلس إدارة أكاديمية الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة "4" من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.

وتضمنت التعديلات تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية حيث شملت تعديل مسمى وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية في ظل الوضع الحالي، وإسناد اختيار ممثلي أعضاء هيئة التدريس عن المواد القانونية والشرطية للمجلس بدلاً من تعيين الأقدم منهم بهدف إتاحة الفرصة لاختيار الأكفأ لشغل العضوية بالمجلس

وجاء نص المادة "4" كما اقرها المجلس كما يلى "يكـون للأكاديميـة مجلـس إدارة يشـكل برئاسـة رئيسها، وعضوية كل من

-أحد أعضاء المجلس الأعلى لهيئة الشرطة أو أحـد المنتـدبين لوظيفـة مسـاعد وزيـر يـخـتـار المجلس الأعلى لهيئة الشرطة سنويًا.

-نائب رئيس أكاديمية الشرطة.

-مــديرى كليــات الأكاديميـة ومركـز بحـوث الشرطة أو من يقوم مقامهم.

-مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختـاره مساعد أول الوزير المختص.

-مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني يخـتـاره مساعد أول الوزير المختص.

-مــدير الإدارة العامـة للتخطـيط والبحــوث والمتابعة بوزارة الداخلية أو من يقوم مقامه .

-مـدير الادارة العامـة للتنظيم والإدارة بـوزارة الداخلية أو من يقوم مقامه.

-عضو هيئـة تـدريس لـكـل مـن المـواد القانونيـة والمواد الشرطية بالأكاديميـة يختارهمـا مجلـس إدارة الأكاديمية سنوياً.

--رئيس إدارة الفتوى المختصة لوزارة الداخلية بمجلس الدولة.

--أحـد أعضـاء المجلـس الأعلـى للجامعـات المصرية يختاره مجلسه سنوياً.

-عميد إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية.

يختـاره مجلـس إدارة الأكاديميـة سـنوياً بعـد.

موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

ويصدر وزير الداخلية قرار بتشكيل المجلس ويراس المجلس أقدم أعضائه فى الرتبة من الضباط عند غياب رئيسه كما يتولى أمانة المجلس مساعد رئيس الأكاديمية للتخطيط والمتابعة أو من يقوم مقامه.