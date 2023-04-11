روسيا تُعلن القضاء على أكثر من 450 جنديًا أوكرانيًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، القضاء على أكثر من 450 جنديًا أوكرانيًا ومرتزقة أجانب خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تستمر الحرب الروسية الأوكرانية منذ فبراير 2022.

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وتواصل وحدات اقتحام تابعة لمجموعة "فاجنر" القتال من أجل السيطرة على وسط مدينة أرتيوموفيك (باخموت)، وإزاحة العدو إلى الأطراف الغربية للمدينة، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي بشأن سير العملية العسكرية في أوكرانيا، أن وحدات من قوات الإنزال الجوي تقدم دعما لفصائل "فاجنر" على جناحي الهجوم.

وحسب التقرير، فقد نفذ الطيران الحربي 11

طلعة جوية في منطقة أرتيموفسك، فيما نفذت القوات الصاروخية والمدفعية 48 مهمة إطلاق هناك خلال اليوم الماضي.

وذكر التقرير أن خسائر العدو على هذا المحور تجاوزت 450 فردا من الجنود الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب، وشملت أيضا 3 دبابات وعددا من المدرعات والمركبات الأخرى، إضافة إلى مدفعي هاوتزر D-20 و"مستا-بي"، ومحطتين للرادار المضاد للبطاريات AN / TPQ-50 أمريكي الصنع.

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