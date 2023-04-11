800 حافلة لنقل ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان بالمجان

ياسر رشاد - القاهرة - امتدادًا للجهود الحثيثة التي تقدمها المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، حرصت النقابة العامة للسيارات على تأهيل أكثر من 8000 حافلة مريحة وآمنة بمواصفات فنية عالية لتنقل المعتمرين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة خلال شهر رمضان المبارك.

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وتعد هذه الخدمة المجانية التي أطلقها برنامج خدمة ضيوف الرحمن، بالتعاون مع جهات حكومية عديدة، هي الأولى من نوعها إذ إنها وفرت وسيلة نقل مباشرة، فمن الطائرة إلى الحافلة ثم الكعبة سوف يكون المعتمرين بملابس الإحرام.

وقال أسامة سمكري، رئيس عام النقابة العامة للسيارات، أن الخدمات المتميزة التي وفرتها النقابة في مكة المكرمة من خلال منشآت النقل تعمل وفق خطة تشغيلية محكمة تناقشها وتعتمدها اللجنة المشكلة من كافة الجهات الحكومية والأمنية والخدمية لتنظيم ومتابعة نقل المعتمرين والمصلين من وإلى المسجد الحرام.

وأضاف سمكري في تصريحات صحفية، أن النقابة العامة للسيارات حرصت

على توفير خدمة نقل المعتمرين من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى المسجد الحرام والعكس، عبر رحلات ترددية حيث تقوم النقابة بالتشغيل الميداني للخدمة، وتشرف بشكل يومي على عمليات التفويج في الساحات المخصصة للحافلات في مطار جدة.

وأشار رئيس عام النقابة العامة للسيارات، إلى أنه بلغ عدد الرحلات في شهر رمضان 13 رحلة ترددية تتابعية من مطار الملك عبدالعزيز إلى المسجد الحرام، تبدأ عند العاشرة صباحاً حتى العاشرة من مساء كل يوم، وفي المقابل تتجه 12 رحلة من مكة المكرمة تبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الحادية عشرة مساءً.