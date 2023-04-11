اقتحام مخيم جنين واعتقال 5 فلسطينيين

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدينة جنين ومخيمها، واعتقلت 5 فلسطينيين خلال اقتحامها المدينة وسط اشتباكات مسلحة أسفرت عن إصابة أحد الشبان بشظايا في قدمه.

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وداهمت قوات الاحتلال منازل الفلسطينيين في حى الجابرات وشارع نابلس في جنين، واعتقلت عددا منهم بينهم: نور الدين عيد مصطفى ابو صقر وشقيقه عبد، وعبد الله أحمد البطل، وأحمد السوقي، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة مناطق، أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة أحد الشبان بشظايا في قدمه.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال حي الهدف والجابريات ومحيط مخيم جنين، ونشرت القناصة على أسطح بعض المنازل وقامت بعدها بمداهمة عدد من

المنازل، وتفتيشها وترويع ساكنيها، وسط اشتباكات مسلحة وقعت بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الخاصة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل مواطن فلسطيني في مخيم جنين، واتهمته بإطلاق النار على حافلة في الأغوار مع نجله الشهيد وابن شقيقه الأسير، واعتقلت نجله، في الوقت الذي حاصرت فيه قوة خاصة من جيش الاحتلال “مستعربون” أحد المنازل بحي الهدف المحاذي لمخيم جنين، وسمع دوي انفجارات في المكان.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، اعتقال 5 شبان فلسطينيين في جنين لتخطيطهم لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

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